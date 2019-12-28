Стали известны еще три возможных участника обмена пленными

На российском телеканале показали еще троих военнопленных украинцев, которые содержатся в колонии оккупированного Донецка. В сюжете показали 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундору, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

На видео Жемелинский спросил так называемого "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову, вернутся ли они домой в этом году. На что Морозова ответила, что все трое состоят в списках на будущий обмен удерживаемыми.

Также телеканал показал комментарий Жемелинского, который говорит, что намерен служить дальше в рядах Вооруженных сил Украины, "если это будет возможно".

Напомним, в мае 2019 года сообщалось, что украинские бойцы ВСУ попали в плен на Донбассе. Среди военнопленных - восемь бойцов 43 МПБ "Патриот". Бойцы решили сократить маршрут к пункту постоянной дислокации бригады, но попали в плен. Среди тех, кто попал в плен - ст. солдат Пундор Борис Иосифович 03.03.1965. Василий Жемелинский - военный 57-й бригады ВСУ. Он попал в плен боевиков "ДНР" 17 февраля 2018 года под Песками.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными. Кроме того, сегодня стало известно, что завтра на Донбассе закрывают пункт пропуска "Майорское". До этого сообщалось, что именно на нем планируется провести обмен 29 декабря. Начало обмена запланировано на первую половину дня.

Представители так называемой "Донецкой народной республики" сегодня утром тоже подтвердили, что обмен состоится завтра. Кроме того, там уточнили, что украинская сторона передаст 87 человек. Киеву, соответственно, выдадут 55 заложников. На данный момент продолжается верификация участников списка обмена пленными.