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ОРДО подтвердили дату обмена пленными и назвали формулу

Новости » Политика     28.12.2019 - 08:52
ОРДО подтвердили дату обмена пленными и назвали формулу
Фото: Дарья Морозова (dan-news.info)

Обмен пленными с ОРДО пройдет по формуле "87 на 55"          

Обмен пленными между украинской стороной и отдельными районами Донецкой области (ОРДО) пройдет 29 декабря по формуле "87 на 55". Об этом заявила так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова, передают российские СМИ.

Как сообщается на сайте "омбудсмена ДНР", представители оккупированных районов передадут Украине 55 человек, Киев передаст "республике" - 87. В то же время подчеркивается, что на данный момент продолжается верификация участников списка обмена пленными.

Отметим, о дате обмена пленными 29 декабря ранее заявляла российская сторона. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.

Напомним, накануне в рамках подготовки к обмену пленными украинские суды освободили нескольких обвиняемых в терроризме, обвиняемого в двойном убийстве Максима Мисяка, 85-летнего агента российской разведки Мехти Логунова, подозреваемых в государственной измене Дарью Мастикашеву и Александра Каратая и ряд других лиц.

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