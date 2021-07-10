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Стали известны детали неформальной встречи Зеленского и Тихановской

Автор: Владислав Красинский

Неформальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Вильнюсе прошла на одном из протокольных мероприятий Конференции реформ. Она поблагодарила за поддержку белорусского народа.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в эксклюзивном комментарии на запрос РБК-Украина.

По его словам, Тихановская присутствовала в Вильнюсе среди других гостей на одном из протокольных мероприятий Конференции по вопросам реформ в Украине.

"Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искренне и последовательно в этой поддержке. Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Тихановская рассказала, что во время визита Зеленского в Вильнюс на этой неделе у них была неформальная встреча. Отметим, руководство Украины еще не выходило с ней на официальные контакты.

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Владимир ЗеленскийвстречаСветлана Тихановская