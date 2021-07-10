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Стали відомі деталі неформальної зустрічі Зеленського та Тихановської

Автор: Владислав Красінський

Неформальна зустріч президента України Володимира Зеленського та білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської у Вільнюсі пройшла на одному з протокольних заходів Конференції реформ. Вона подякувала за підтримку білоруського народу.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив в ексклюзивному коментарі на запит РБК-Україна.

За його словами, Тихановська була присутня у Вільнюсі серед інших гостей на одному з протокольних заходів Конференції з питань реформ в Україні.

"Під час неформального спілкування вона підійшла до президента України Володимира Зеленського, представилася і подякувала за те, що Україна підтримує білоруський народ. Наша держава дійсно щира і послідовна в цій підтримці. Ми бажаємо білорусам добра і зацікавлені в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична європейська держава", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Тихановська розповіла, що під час візиту Зеленського до Вільнюса цього тижня у них була неформальна зустріч. Зазначимо, керівництво України ще не виходило з нею на офіційні контакти.

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Володимир ЗеленськийвстречаСвітлана Тіхановська