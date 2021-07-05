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В Литве офис Тихановской получил дипломатический статус

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Вильнюс, Понедельник 05 июля 2021 19:31
В Литве офис Тихановской получил дипломатический статус Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (twitter.com/GLandsbergis)
Автор: РБК-Украина

Офис белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Литва стала первой страной, которая сделала такой шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса в Telegram.

В понедельник, 5 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге с Тихановской заявил о признании ее офиса официальным представительством белорусской демократии.

Сейчас ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах.

"Отныне белорусская демократия будет иметь представительство в Вильнюсе. Демократическая воля Беларуси теперь де-факто признана в Литве - до того дня, когда она будет полностью реализована на их родине. С гордостью вручаю официальную ноту Светлане Тихановской, настоящему лидеру Беларуси", - написал министр иностранных дел Литвы Ландсбергис в Twitter.

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Светлана Тихановская Литва
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