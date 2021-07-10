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Тихановская заявила о неформальной встрече с Зеленским в Литве

Новина українською →
Киев, Суббота 10 июля 2021 16:15
Тихановская заявила о неформальной встрече с Зеленским в Литве Фото: белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала о неформальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его поездки в Литву. Официальных встреч у нее с представителями украинской власти до сих пор не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Сегодня".

По ее словам, белорусская оппозиция поддерживает связь с правительством Украины.

"Я однажды встречалась онлайн с господином (министром иностранных дел, - ред.) Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на западе в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины", - отметила Тихановская.

Она также поблагодарила Украину за то, что она приняла десятки тысяч белорусов и помогла им с трудоустройством.

"И пусть еще не было официальных встреч на высшем уровне, но такую ​​ежедневную поддержку мы ощущаем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина - с белорусским народом", - добавила оппозиционерка.

Напомним, ранее Тихановская назвала Крым украинским и заявила, что ждет приглашения в Украину.

Украина впервые вышла на предметный контакт с ней в январе 2021 в рамках онлайн-встречи Люблинского треугольника.

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Владимир Зеленский встреча Светлана Тихановская
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