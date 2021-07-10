Тихановская заявила о неформальной встрече с Зеленским в Литве

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала о неформальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его поездки в Литву. Официальных встреч у нее с представителями украинской власти до сих пор не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Сегодня" .

По ее словам, белорусская оппозиция поддерживает связь с правительством Украины.

"Я однажды встречалась онлайн с господином (министром иностранных дел, - ред.) Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на западе в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины", - отметила Тихановская.

Она также поблагодарила Украину за то, что она приняла десятки тысяч белорусов и помогла им с трудоустройством.

"И пусть еще не было официальных встреч на высшем уровне, но такую ​​ежедневную поддержку мы ощущаем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина - с белорусским народом", - добавила оппозиционерка.