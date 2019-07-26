Стали известны даты проведения клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира 2019 года пройдет с 11 по 21 декабря в Катаре. Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

В турнире примут участие семь команд, среди которых уже квалифицировались "Ливерпуль", мексиканский "Монтеррей", тунисский "Эсперанс", катарский "Аль Садд" и команда из Новой Каледонии "Йеген Спорт".

Еще два участника клубного чемпионата мира определятся после завершения Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

По правилам в турнире принимают участие победители клубных континентальных первенств каждой из шести конфедераций плюс чемпион принимающей страны.

Клубный чемпионат мира ранее проводился ежегодно в декабре с участием семи команд. С 2021 года количество участников вырастет с 7 до 24.

В прошлом году мундиаль среди клубов выиграл "Реал".

Клубные чемпионаты мира 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ.

В 2020 году право на проведение турнира также получил Катар.

Напомним, ФИФА планирует создать всемирную Лигу наций.