Стали відомі дати проведення клубного чемпіонату світу

Клубний чемпіонат світу 2019 року відбудеться з 11 по 21 грудня в Катарі. Про це повідомив офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

У турнірі візьмуть участь сім команд, серед яких вже кваліфікувалися "Ліверпуль", мексиканський "Монтеррей", туніський "Есперанс", катарський "Аль Садд" і команда з Нової Каледонії "Йеген Спорт".

Ще два учасники клубного чемпіонату світу визначаться після завершення Кубка Лібертадорес і Ліги чемпіонів Азіатської конфедерації футболу.

За правилами у турнірі беруть участь переможці клубних континентальних першостей кожної з шести конфедерацій плюс чемпіон приймаючої країни.

Клубний чемпіонат світу раніше проводився щорічно в грудні за участю семи команд. З 2021 роки кількість учасників зросте з 7 до 24.

Минулого року мундіаль серед клубів виграв "Реал".

Клубні чемпіонати світу 2017 і 2018 років пройшли в ОАЕ.

У 2020 році право на проведення турніру також отримав Катар.

Нагадаємо, ФІФА планує створити всесвітню Лігу націй.