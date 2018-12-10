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ФИФА планирует создать всемирную Лигу наций

Новости » Спорт    10.12.2018 - 17:43
ФИФА планирует создать всемирную Лигу наций
Фото: (fifa.com)

Обсуждение нового турнира пройдет уже в марте 2019

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует создать всемирную Лигу наций. Как сообщается на сайте организации, накануне в Париже состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам создания нового турнира, а также реформы Клубного чемпионата мира.

Рабочая группа рассмотрит технические и спортивные вопросы, касающиеся календаря, формата, и распределения путевок на Клубный чемпионат мира, а также влияние всемирной Лиги наций на квалификационные матчи в региональных конфедерациях.

Свои предложения комиссия представит на очередном заседании совета ФИФА, которое состоится 15 марта 2019 года в Майами.

Отметим, что в сентябре 2018 года стартовала европейская Лига наций. Турнир был создан с целью уменьшить количество товарищеских матчей.

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