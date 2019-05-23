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ФИФА отказалась расширять число участников чемпионата мира-2022

Новости » Спорт    23.05.2019 - 10:01
ФИФА отказалась расширять число участников чемпионата мира-2022
Фото: иллюстрированное изображения (fifa.com)

На мундиале в Катаре примут участие 32 сборные

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с официальным заявлением относительно вопроса возможного увеличения числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

После совместного с принимающей страной рассмотрения всех аспектов и возможных последствий такого предложения было принято решение отказаться от изменения количества команд с 32 до 48. Отмечается, что в нынешних условиях такое предложение реализовать не удастся.

Таким образом, на конгрессе ФИФА 5 июня, где планировалось принятие решения об увеличении числа участников мирового первенства, предложение выноситься не будет.

ЧМ-2022 в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира пройдут в семи городах.

Напомним, начиная с чемпионата мира-2026 на мировом первенстве будут участвовать 48 команд. В нынешнем формате, который подразумевает участие 32 команд, чемпионат мира проводится с 1998 года.

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