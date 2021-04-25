Стали известны дата и соперник следующего боя Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) свой следующий бой проведет против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Поединок состоится 26 июня в Лас-Вегасе, США.

Поединок состоится на арене Virgin Hotel.

Это будет первый поединок 33-летнего Ломаченко с октября 2020 года, когда украинец единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу. В том бою Лома проиграл три из четырех основных поясов в легком весе.

Накатани 32 года. Он также встречался с Лопесом в июле 2019 года. Тогда также победу единогласно отдали Лопесу. В последнем бою 12 декабря 2020 года Накатани победил Феликса Вердехо (27-2, 17 КО) техническим нокаутом.