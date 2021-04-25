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Стали известны дата и соперник следующего боя Ломаченко

Новина українською → Украина, Воскресенье 25 апреля 2021 11:28
Стали известны дата и соперник следующего боя Ломаченко Фото: Василий Ломаченко проведет свой следующий бой 26 июня в США (facebook.com/www.lomus.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) свой следующий бой проведет против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Поединок состоится 26 июня в Лас-Вегасе, США.

Об этом сообщает ESPN, который станет официальным транслятором боя.

Поединок состоится на арене Virgin Hotel.

Это будет первый поединок 33-летнего Ломаченко с октября 2020 года, когда украинец единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу. В том бою Лома проиграл три из четырех основных поясов в легком весе.

Накатани 32 года. Он также встречался с Лопесом в июле 2019 года. Тогда также победу единогласно отдали Лопесу. В последнем бою 12 декабря 2020 года Накатани победил Феликса Вердехо (27-2, 17 КО) техническим нокаутом.

Напомним, после боя с Лопесом стало известно, что Ломаченко боксировал с травмой правого плеча. После боя украинец перенес операцию.

Также сообщалось, что Ломаченко не собирается менять весовую категорию и будет добиваться реванша с американцем Лопесом.

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