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Стали відомі дата і суперник наступного бою Ломаченка

Новость на русском → Україна, Неділя 25 квітня 2021 11:28
Стали відомі дата і суперник наступного бою Ломаченка Фото: Василь Ломаченко проведе свій наступний бій 26 червня в США (facebook.com/www.lomus.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) свій наступний бій проведе проти японця Масайоші Накатані (19-1, 13 КО). Поєдинок відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі, США.

Про це повідомляє ESPN, який стане офіційним транслятором бою.

Поєдинок відбудеться на арені Virgin Hotel.

Це буде перший поєдинок 33-річного Ломаченка з жовтня 2020 року, коли українець одноголосним рішенням суддів поступився Теофімо Лопесу. У тому бою Лома програв три з чотирьох основних поясів у легкій вазі.

Накатані 32 роки. Він також зустрічався з Лопесом у липні 2019 року. Тоді також перемогу одноголосно віддали Лопесу. В останньому бою 12 грудня 2020 року Накатані переміг Фелікса Вердехо (27-2, 17 КО) технічним нокаутом.

Нагадаємо, після бою з Лопесом стало відомо, що Ломаченко боксував з травмою правого плеча. Після бою українець переніс операцію.

Також повідомлялося, що Ломаченко не збирається змінювати вагову категорію і буде домагатися реваншу з американцем Лопесом.

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