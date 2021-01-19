Возвращение Ломаченко и кто следующий соперник Усика: самые ожидаемые бои в 2021 году

Фото: Усик и Ломаченко (instagram.com/usykaa)

О ближайшем будущем главных украинских боксеров

Спортивный календарь 2021 года будет крайне плотным и интересным. Он вобрал в себя события прошлого коронавирусного года, когда многие соревнования откладывались и переносились. В мире бокса пока мало конкретики, но он не разочарует. Рассказываем о самых ожидаемых боях в нынешнем году.

Грядет мегабой

Впервые со времен Леннокса Льюиса, а было это 21 год назад, нас может ждать поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Этот успех в ближайшие полгода намерены повторить обладатель поясов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа и чемпион WBC Тайсон Фьюри. Они еще в прошлом году договорились о проведении двух боев.

И хотя контракты еще не подписаны, переговоры, в которые включен вопрос об унификации титулов, находятся на завершающей стадии. Со слов промоутера Боба Арума, все стороны намерены подписать соглашение в течение трех дней с момента вступления в должность президента Джо Байдена (20 января – ред.), а сам бой мы можем увидеть уже в мае-июне.

Воспрепятствовать этому может обязательный претендент на пояс WBO в лице Александра Усика, который активно заявляет, что не отступит от своего права драться за титул. Всемирная боксерская организация на стороне украинца. Она требует от Джошуа либо сойтись с украинцем в ринге, либо добровольно отказаться от пояса.

Но в команде британца совсем другие планы. Они твердо намерены провести крупнейший поединок в боксе. Сам же боксер не против видеть Усика своим соперником и даже просил WBO отсрочить с ним бой. Конечно, Александр не намерен долго ждать. Тем более сейчас, когда ситуация в мире остается нестабильной из-за коронавируса. Выходом может стать временный пояс, который станет полноценным после боя Джошуа – Фьюри.

Чтобы Усик не сорвал поединок, ему предложили хорошие отступные и второй номер рейтинга WBO Джо Джойса в качестве соперника, который уже бросил вызов украинцу. Он куда более серьезный оппонент, чем предыдущие. Усик пока провел в супертяжах лишь два поединка. В дебютном поединке с ним боксировал малоизвестный американец Чазз Уизерспун, а во втором – возрастной Дерек Чисора, за спиной у которого множество поражений.

Второй бой

Самым неожиданным исходом боксерского поединка в прошлом году стало поражение Василия Ломаченко. Ему оставался всего один шаг к желаемому званию абсолютного чемпиона мира в легком весе. Но Теофимо Лопес, который выходил на бой в качестве андердога, победил единогласным решением судей и объединил четыре титула чемпиона мира.

Уже после боя стало известно, что Ломаченко вышел на ринг с травмой плеча, а на следующий день после проигранного боя перенес операцию. Украинец признался, что несмотря на повреждение, он верил в победу в этом поединке. Больше того, он не считает себя проигравшим и намерен добиваться второго боя.

Но американец отказывается от реванша. Он готовится провести следующий поединок весной – в апреле или начале мая. Осталось только определиться с именем следующего соперника. Его самого больше всего интересует поединок с регулярным чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом.

Промоутер украинца заявил о возможности организовать реванш при помощи бизнесменов с Ближнего Востока. Но в условиях пандемии коронавируса его будет очень сложно организовать. Поскольку без зрителей теряется слишком много источников дохода.

Если о реванше не получится договориться, то список претендентов на бой с Ломаченко приличный – Райан Гарсия, Дэвин Хэйни и Джервонта Дэвис. Украинец уже восстановился и его возвращение планируется на апрель или май.

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