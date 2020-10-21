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Ломаченко боксировал с Лопесом с травмой плеча

США, Среда 21 октября 2020 10:43
Ломаченко боксировал с Лопесом с травмой плеча
Фото: Теофимо Лопес и Василий Ломаченко (twitter.com/trboxing)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинский боксер Василий Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом боксировал с травмой правого плеча. После боя Ломаченко перенес операцию.

Об этом сообщает Yahoo Sports.

По словам врача украинского боксера Нила Эль-Аттрачи, у Ломаченко был рецидив травмы плеча, повреждение которого он получил еще в поединке с Хорхе Линаресом. Теперь украинец не сможет возобновить занятия боксом до конца января.

"Когда он приехал из Украины на последние этапы подготовки к бою, у него были проблемы с плечом. Оказывается, он сильно ушиб ротаторную манжету и отколол кусок хряща, о чем мы тогда не подозревали. Это было примерно за шесть недель до боя. Он сказал, что мог нормально тренироваться, но это продолжало причинять ему боль во время боя", - сообщил хирург.

Ломаченко перенес операцию в понедельник, 19 октября. При этом травма не должна повлиять на дальнейшее продолжение карьеры боксера.

Напомним, 18 октября Ломаченко в объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе проиграл Лопесу единогласным решением судей.

При этом после боя украинский боксер заявил, что не согласен с решением судей.

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Новости Украины Спорт Василий ЛомаченкотравмаБокс

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