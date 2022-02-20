ru ua
Вс, 20 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно имя второго бойца, погибшего с начала обострения на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 20 февраля 2022 11:21
Стало известно имя второго бойца, погибшего с начала обострения на Донбассе Фото: Украина потеряла двух бойцов с начала обострения на Донбассе (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

С начала обострения на Донбассе погибли двое украинских военных. Сегодня стало известно о том, что вторым погибшим является винничанин Денис Кононенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Винницкой ОГА Сергея Борзова.

По его словам, Кононенко погиб во время обстрелов 19 февраля.

"В 12:40 во время минометного обстрела ранения получил водитель мотопехотной роты. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Денису было всего 34… У него остался сын", - сообщил Борзов.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции назвал имя первого погибшего бойца, им оказался разведчик Антон Сидоров.

За минувшие сутки пророссийские боевики совершили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116 с применением запрещенного минскими соглашениями оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Обострение на Донбассе
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти