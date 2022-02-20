Стало известно имя второго бойца, погибшего с начала обострения на Донбассе

Фото: Украина потеряла двух бойцов с начала обострения на Донбассе (president.gov.ua)

С начала обострения на Донбассе погибли двое украинских военных. Сегодня стало известно о том, что вторым погибшим является винничанин Денис Кононенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Винницкой ОГА Сергея Борзова.

По его словам, Кононенко погиб во время обстрелов 19 февраля. "В 12:40 во время минометного обстрела ранения получил водитель мотопехотной роты. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Денису было всего 34… У него остался сын", - сообщил Борзов.