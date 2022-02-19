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Двое убитых и трое раненых: Зеленский о последствиях обстрелов боевиков на Донбассе

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Мюнхен, Суббота 19 февраля 2022 17:10
Двое убитых и трое раненых: Зеленский о последствиях обстрелов боевиков на Донбассе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях сегодняшних обстрелов боевиков на Донбассе. Он сообщил о двух погибших и трех раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время Мюнхенской конференции.

"Правда, не знаю как они смогут объяснить свои действия двум убитым и трем раненым сегодня в Украине солдатам. А главное трем девочкам из Киева. Одной 10, второй 6, третий - всего год. Сегодня они остались без отца. В 6 часов утра по Центральноевропейскому времени", - рассказал он.

По его словам, сегодня во время обстрела погиб украинский разведчик, капитан Антон Сидоров.

"Когда украинский разведчик, капитан Антон Сидоров, погиб в результате обстрела из артиллерийского оружия, запрещенного минскими соглашениями. Я не знаю, о чем именно он подумал в последний момент своей жизни. Он точно не понимал, какая адженда нужна кому-то для встречи, чтобы закончить войну. Но он точно знает ответ на вопрос, который я озвучил в начале. Он точно знает - кто из нас лжет?" - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление на фоне обострения ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина хочет мира.

Добавим, что РБК-Украина следит за происходящим сегодня на Донбассе.

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