"Сталевий фронт" передав бійцям на передовій дрони-розвідники

Компанія "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова передала військовослужбовцям на передовій два дрони-розвідники DJI Mavic 3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Запоріжжя.

Дрони доставили на донецький напрямок, де у лавах Збройних сил України служить працівник "Запоріжсталі" з промовистим позивним "Грім".

DJI Mavic 3 - популярна у лавах ЗСУ модель дронів, які допомагають виявляти та знищувати ворога на передовій. Конкурентною перевагою цієї моделі є відмінна оптика та навігація.

"Українські захисники використовують дрони для розвідки, корегування чи ураження. Однак найперша та найважливіша їх місія - це внесок у збереження життів особового складу українських збройних сил. Саме тому коптерів ніколи не буває багато, тому ми системно передаємо цих "пташок" нашим захисникам. Сьогодні ще два Mavic'a від "Запоріжсталі" та "Метінвесту прямують до Нацгвардії, де зокрема служить "на нулі" й один із наших хоробрих запоріжсталівців", - зазначив директор з закупівель "Запоріжсталі" Євген Авджи.

Нещодавно бійці на найгарячіших напрямках також отримали від "Сталевого фронту" 6 дронів, 1 комплекс Starlink, 2 акумулятори екофлоу, 3 радіостанції та 5 прицілів нічного бачення.

Також їм привезли протигази, адже останнім часом російська армія обстрілює позиції наших військових хімічною зброєю.