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Шмигаль обговорив з Воллесом кроки, необхідні для українського контрнаступу

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 19:28
Шмигаль обговорив з Воллесом кроки, необхідні для українського контрнаступу Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (УНІАН)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скоординував з міністром оборони Британії Беном Воллесом кроки, необхідні для українського контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра.

"У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових. Сьогодні разом із міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом та першою леді України Оленою Зеленською ознайомились із процесом навчання чергової групи військових ЗСУ", - повідомив прем'єр.

Фото: прем'єр та перша леді з візитом у Британії (t.me/Denys_Smyhal)

Він повідомив, що разом з британським колегою вони скоординували кроки, необхідні для українського контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України.

"Систематично рухаємося в цьому напрямку. Українська армія опановує стандарти НАТО на практиці. На полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом", - зазначив Шмигаль.

Він також подякував Британії за започаткування операції Interflex з навчання українських військових за участі дев’яти країн-партнерів.

Нагадаємо, чому наступ України може стати переломним - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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