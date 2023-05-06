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"Стальной фронт" передал бойцам на "нули" дроны-разведчики

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Суббота 06 мая 2023 14:05
"Стальной фронт" передал бойцам на "нули" дроны-разведчики Фото: "Стальной фронт" передал бойцам на "нули" дроны-разведчики (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова передала военнослужащим на передовой два дрона-разведчика DJI Mavic 3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Запорожья.

Дроны доставили на донецкое направление, где в рядах Вооруженных сил Украины служит работник "Запорожстали" с красноречивым позывным "Гром".

DJI Mavic 3 - популярная в рядах ВСУ модель дронов, которые помогают обнаруживать и уничтожать врага на передовой. Конкурентным преимуществом этой модели есть отличная оптика и навигация.

"Украинские защитники используют дроны для разведки, корректировки или поражения. Однако самая первая и важнейшая их миссия - это вклад в сохранение жизней личного состава украинских вооруженных сил. Именно поэтому коптеров никогда не бывает много, поэтому мы системно передаем этих "птичек" нашим защитникам. Сегодня еще два Mavic'a от "Запорожстали" и "Метинвеста направляются в Нацгвардию, где в частности служит "на нуле" и один из наших храбрых запорожсталовцев", - отметил директор по закупкам "Запорожстали" Евгений Авджи.

Недавно бойцы на самых горячих направлениях также получили от "Стального фронта" 6 дронов, 1 комплекс Starlink, 2 аккумулятора экофлоу, 3 радиостанции и 5 прицелов ночного видения.

Также им привезли противогазы, ведь в последнее время русская армия обстреливает позиции наших военных химическим оружием.

Напомним, ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль скоординировал с министром обороны Британии Беном Уоллесом шаги, необходимые для украинского контрнаступления.

О том, почему наступление Украины может стать переломным – можно узнать в материале РБК-Украина.

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