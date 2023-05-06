"Стальной фронт" передал бойцам на "нули" дроны-разведчики

Компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова передала военнослужащим на передовой два дрона-разведчика DJI Mavic 3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Запорожья.

Дроны доставили на донецкое направление, где в рядах Вооруженных сил Украины служит работник "Запорожстали" с красноречивым позывным "Гром".

DJI Mavic 3 - популярная в рядах ВСУ модель дронов, которые помогают обнаруживать и уничтожать врага на передовой. Конкурентным преимуществом этой модели есть отличная оптика и навигация.

"Украинские защитники используют дроны для разведки, корректировки или поражения. Однако самая первая и важнейшая их миссия - это вклад в сохранение жизней личного состава украинских вооруженных сил. Именно поэтому коптеров никогда не бывает много, поэтому мы системно передаем этих "птичек" нашим защитникам. Сегодня еще два Mavic'a от "Запорожстали" и "Метинвеста направляются в Нацгвардию, где в частности служит "на нуле" и один из наших храбрых запорожсталовцев", - отметил директор по закупкам "Запорожстали" Евгений Авджи.

Недавно бойцы на самых горячих направлениях также получили от "Стального фронта" 6 дронов, 1 комплекс Starlink, 2 аккумулятора экофлоу, 3 радиостанции и 5 прицелов ночного видения.

Также им привезли противогазы, ведь в последнее время русская армия обстреливает позиции наших военных химическим оружием.