В Росії звинуватили чайок в падінні Су-34 на будинок в Єйську
Причиною падіння винищувача Су-34 на 9-поверховий будинок в російському Єйську стало потрапляння птахів в двигун.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російське видання ТАСС.
По інформації джерела видання в силових структурах, в момент зльоту в двигун літака потрапили дві чайки, що і призвело до аварії.
"Їх (чайок, - ред.) рештки знайдені експертами при огляді уламків літака", - заявило джерело.
Падіння літака відбулося 17 жовтня, внаслідок аварії загинуло 15 людей. В Міністерстві оборони Росії заявили, що літак розбився під час набору висоти для навчального польоту. Всього, за 8 місяців повномасштабного вторгнення, Росія нараховує 11 небойових втрат авіації, остання з них - падіння Су-30 на житловий будинок в Іркутську, яке сталося 23 жовтня.