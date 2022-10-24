В Росії звинуватили чайок в падінні Су-34 на будинок в Єйську

Причиною падіння винищувача Су-34 на 9-поверховий будинок в російському Єйську стало потрапляння птахів в двигун.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на російське видання ТАСС .

По інформації джерела видання в силових структурах, в момент зльоту в двигун літака потрапили дві чайки, що і призвело до аварії.

"Їх (чайок, - ред.) рештки знайдені експертами при огляді уламків літака", - заявило джерело.