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В Росії звинуватили чайок в падінні Су-34 на будинок в Єйську

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Росія, Понеділок 24 жовтня 2022 12:06
В Росії звинуватили чайок в падінні Су-34 на будинок в Єйську Фото: наслідки падіння літака в Єйську (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Причиною падіння винищувача Су-34 на 9-поверховий будинок в російському Єйську стало потрапляння птахів в двигун.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російське видання ТАСС.

По інформації джерела видання в силових структурах, в момент зльоту в двигун літака потрапили дві чайки, що і призвело до аварії.

"Їх (чайок, - ред.) рештки знайдені експертами при огляді уламків літака", - заявило джерело.

Падіння літака відбулося 17 жовтня, внаслідок аварії загинуло 15 людей. В Міністерстві оборони Росії заявили, що літак розбився під час набору висоти для навчального польоту. Всього, за 8 місяців повномасштабного вторгнення, Росія нараховує 11 небойових втрат авіації, остання з них - падіння Су-30 на житловий будинок в Іркутську, яке сталося 23 жовтня.

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