В России обвинили чаек в падении Су-34 на дом в Ейске

Причиной падения истребителя Су-34 на 9-этажное здание в российском Ейске стало попадание птиц в двигатель.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на российское издание ТАСС .

По информации источника в силовых структурах, в момент взлета в двигатель самолета попали две чайки, что и привело к аварии.

"Их (чаек, - ред.) остатки найдены экспертами при осмотре обломков самолета", - заявил источник.