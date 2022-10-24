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В России обвинили чаек в падении Су-34 на дом в Ейске

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Россия, Понедельник 24 октября 2022 12:06
В России обвинили чаек в падении Су-34 на дом в Ейске Фото: последствия падения самолета в Ейске (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Причиной падения истребителя Су-34 на 9-этажное здание в российском Ейске стало попадание птиц в двигатель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание ТАСС .

По информации источника в силовых структурах, в момент взлета в двигатель самолета попали две чайки, что и привело к аварии.

"Их (чаек, - ред.) остатки найдены экспертами при осмотре обломков самолета", - заявил источник.

Падение самолета произошло 17 октября, в результате аварии погибли 15 человек. В Министерстве обороны России заявили, что самолет разбился при наборе высоты для учебного полета. Всего, за 8 месяцев полномасштабного вторжения, Россия насчитала 11 небоевых потерь авиации, последняя из них – падение Су-30 на жилой дом в Иркутске, которое произошло 23 октября.

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