В России обвинили чаек в падении Су-34 на дом в Ейске
Причиной падения истребителя Су-34 на 9-этажное здание в российском Ейске стало попадание птиц в двигатель.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание ТАСС .
По информации источника в силовых структурах, в момент взлета в двигатель самолета попали две чайки, что и привело к аварии.
"Их (чаек, - ред.) остатки найдены экспертами при осмотре обломков самолета", - заявил источник.
Падение самолета произошло 17 октября, в результате аварии погибли 15 человек. В Министерстве обороны России заявили, что самолет разбился при наборе высоты для учебного полета. Всего, за 8 месяцев полномасштабного вторжения, Россия насчитала 11 небоевых потерь авиации, последняя из них – падение Су-30 на жилой дом в Иркутске, которое произошло 23 октября.