Стали відомі небойові втрати російської авіації за час війни в Україні

У неділю, 23 жовтня в російському Іркутську на двоповерховий будинок впав літак Су-30 . Ця катастрофа стала 11 небойовою втратою авіації Росії із 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом .

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Як повідомлялось, увечері 17 жовтня 2022 року в російському Єйську розбився бомбардувальник Су-34. Літак упав у житловому кварталі, в результаті спалахнула багатоповерхівка.

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