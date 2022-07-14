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Стало известно количество освобожденных сел и городов в Херсонской области

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Херсон, Четверг 14 июля 2022 13:32
Стало известно количество освобожденных сел и городов в Херсонской области Фото: ВСУ освободили 44 населенных пункта в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Сейчас оккупанты постоянно обстреливают уже освобожденные города и села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. руководителя Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия.

"Большая часть Херсонской области находится под временной оккупацией. Сейчас освобождены 44 населенных пункта. Они очень сильно страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают. Они испытывают очень большие разрушения. Разрушается инфраструктура, жилые дома. Вот так "русский мир" хочет уничтожить наше государство" , – сказал он.

Напомним, 11 июля военнослужащие ВСУ освободили село Ивановка в Херсонской области от российских оккупантов.

Как сообщалось 1 июня, украинские военные смогли отбить более 20 населенных пунктов на севере Херсонской области. Наступление ВСУ продолжается.

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