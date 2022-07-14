Стало известно количество освобожденных сел и городов в Херсонской области

Украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Сейчас оккупанты постоянно обстреливают уже освобожденные города и села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. руководителя Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия.