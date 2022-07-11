ВСУ освободили одно из сел в Херсонской области (видео)
Военнослужащие ВСУ освободили село Ивановка в Херсонской области от российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 60-й отдельной пехотной бригады оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.
"От российских захватчиков там остались только страшные воспоминания и "мертвая" военная техника. Наши козаки полны решимости, а их сабли готовы к бою", - говорится в сообщении.
При этом военные налаживают коммуникацию с местными и оказывают помощь нуждающимся.
Напомним, накануне украинские военные уничтожили артиллерийскую батарею оккупантов на Херсонском направлении.
Кроме того, украинские бойцы использовали Himars против российских военных в Новой Каховке. Более сотни оккупантов погибли в результате удара.