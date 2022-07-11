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ВСУ освободили одно из сел в Херсонской области (видео)

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Херсонская область, Понедельник 11 июля 2022 08:34
ВСУ освободили одно из сел в Херсонской области (видео) Фото: ВСУ освободили одно из сел в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Военнослужащие ВСУ освободили село Ивановка в Херсонской области от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 60-й отдельной пехотной бригады оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"От российских захватчиков там остались только страшные воспоминания и "мертвая" военная техника. Наши козаки полны решимости, а их сабли готовы к бою", - говорится в сообщении.

При этом военные налаживают коммуникацию с местными и оказывают помощь нуждающимся.

Напомним, накануне украинские военные уничтожили артиллерийскую батарею оккупантов на Херсонском направлении.

Кроме того, украинские бойцы использовали Himars против российских военных в Новой Каховке. Более сотни оккупантов погибли в результате удара.

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