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Стала відома дата нової зустрічі у форматі "Рамштайн"

Фото: стала відома дата нової зустрічі у форматі "Рамштайн" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю НАТО Оана Лунгеску.

Окрім того, 14-15 лютого відбудеться засідання Північноатлантичної ради (NAC) на рівні міністрів оборони. Засідання проходитиме під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

13 лютого Столтенберг також проведе пресконференцію для представників ЗМІ.

Зазначимо, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому.

Президент Володимир Зеленський закликав на наступному "Рамштайні" обговорити перспективи передачі Україні винищувачів F-16.

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НАТОВійна Росії проти УкраїниЗустріч Рамштайн