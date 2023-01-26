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Стала известна дата новой встречи в формате "Рамштайн"

Фото: стала известна дата новой встречи в формате "Рамштайн" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Оана Лунгеску.

Кроме того, 14-15 февраля состоится заседание Североатлантического совета (NAC) на уровне министров обороны. Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря Североатлантического союза Йенса Столтенберга.

13 февраля Столтенберг также проведет пресс-конференцию для представителей СМИ.

Отметим, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что следующая встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале.

Президент Владимир Зеленский призвал на следующем "Рамштайне" обсудить перспективы передачи Украине истребителей F-16.

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