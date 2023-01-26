Стала известна дата новой встречи в формате "Рамштайн"

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Оана Лунгеску.
Кроме того, 14-15 февраля состоится заседание Североатлантического совета (NAC) на уровне министров обороны. Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря Североатлантического союза Йенса Столтенберга.
13 февраля Столтенберг также проведет пресс-конференцию для представителей СМИ.
Отметим, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что следующая встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале.
Президент Владимир Зеленский призвал на следующем "Рамштайне" обсудить перспективы передачи Украине истребителей F-16.
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