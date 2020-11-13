Стала известна возможная причина увольнения директора ОПЗ

Фото: ОПЗ (nikvesti.com)

Причиной увольнения директора Одесского припортового завода Николая Синицы могли стать результаты аудита предприятия, проведенного Фондом госимущества.

Об этом заявил экономический эксперт Дмитрий Марунич в Facebook.

“На Одесском припортовом - смена руководства. С мест сообщают, что бывший руководитель ОПЗ Николай Синица был уволен по итогам проведенного Фондом госимущества аудита, который выявил финансовые махинации на сумму в 25 млн грн. Именно в период управления ОПЗ Синицей. Кроме того, Синица так и не решил проблему реструктуризации долгов ОПЗ и не сподобился провести конкурс по отбору поставщика давальческого сырья в нынешнем году. Говорить о проведении приватизации завода в таких условиях явно не приходится, и, следовательно, с неэффективным менеджером попрощались”, - указывает Марунич.

Эксперт убежден, что деятельность бывшего директора предприятия должна стать предметом расследования со стороны правоохранителей.

“Многие в данной ситуации зададутся вопросом - почему коррумпированных директоров госпредприятий в Украине просто увольняют, а не сажают с конфискацией имущества? Справедливо, но это уже вопрос к правоохранительным органам. Фонд госимущества, насколько мне известно, передал результаты аудита ОПЗ правоохранителям, которые должны дать правовую оценку действиям Синицы. Который, к слову, не пускал аудиторов на ОПЗ и скрывал от них финансовую документацию, о чем в "Южном" не слышал только ленивый”, - отмечает эксперт.

Марунич не исключил, что Синица будет пытаться через суд восстановиться в должности.

“Не исключено, что Синица пойдет проторенной дорожкой уволенных чиновников - т. е. в суды с иском о восстановлении в должности. Хотя цель, видимо, в данном случае очевидна - прикрыться судебной волокитой от уголовного преследования за многочисленные схемы”, - резюмирует эксперт.

Отметим, ОПЗ является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Украине и входит в перечень объектов большой приватизации.