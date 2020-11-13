Стала відома можлива причина звільнення директора ОПЗ

Фото: ОПЗ (nikvesti.com)

Причиною звільнення директора Одеського припортового заводу Миколи Синиці могли стати результати аудиту підприємства, проведеного Фондом держмайна.

Про це заявив економічний експерт Дмитро Марунич в Facebook.

“На Одеському припортовому - зміна керівництва. З місць повідомляють, що колишній керівник ОПЗ Микола Синиця був звільнений за підсумками проведеного Фондом держмайна аудиту, який виявив фінансові махінації на суму в 25 млн грн. Саме в період управління ОПЗ Синицею. Крім того, Синиця так і не вирішив проблему реструктуризації боргів ОПЗ і не спромігся провести конкурс з відбору постачальника давальницької сировини в нинішньому році. Говорити про проведення приватизації заводу у таких умовах явно не доводиться, і, отже, з неефективним менеджером попрощалися", - вказує Марунич.

Експерт переконаний, що діяльність колишнього директора підприємства повинна стати предметом розслідування з боку правоохоронців.

“Багато хто в даній ситуації ставить собі питання - чому корумпованих директорів держпідприємств в Україні просто звільняють, а не садять з конфіскацією майна? Справедливо, але це вже питання до правоохоронних органів. Фонд держмайна, наскільки мені відомо, передав результати аудиту ОПЗ правоохоронцям, які повинні дати правову оцінку діям Синиці. Який, до речі, не пускав аудиторів на ОПЗ і приховував від них фінансову документацію, ніж у "Южному" не чув тільки ледачий", - відзначає експерт.

Марунич не виключив, що Синиця намагатиметься через суд поновитися на посаді.

“Не виключено, що Синиця піде второваною доріжкою звільнених чиновників - тобто в суди з позовом про поновлення на посаді. Хоча мета, мабуть, в такому випадку очевидна - прикритися судовою тяганиною від кримінального переслідування за численні схеми", - резюмує експерт.

Зазначимо, ОПЗ є одним з найбільших виробників мінеральних добрив в Україні і входить в перелік об'єктів великої приватизації.