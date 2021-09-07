Стала известна возможная причина ДТП с украинцами в Польше

В польском Люблине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с украинцами. Водитель транспорта, скорее всего, заснул.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова консула Украины в Люблине Василия Павлюка в эфире " Украина 24 ".

Одному из пострадавших делают операцию на позвоночнике. Относительно остальных граждан информация выясняется, дипломаты намерены посетить больницы, где находятся пострадавшие украинцы.

"Предварительная информация от полиции - что водитель не был в алкогольном состоянии. Он, наверное, уснул - скорее всего. Это было под утро, он ехал за грузовиком сзади", - заявил Павлюк.