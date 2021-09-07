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Стала відома можлива причина ДТП з українцями у Польщі

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Люблін, Вівторок 07 вересня 2021 13:27
Стала відома можлива причина ДТП з українцями у Польщі Фото: в ДТП у Польщі постраждали українців (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У польському Любліні сталась дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з українцями. Водій транспорту, скоріше від усього, заснув.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова консула України в Любліні Василя Павлюка в ефірі "Україна 24".

Одному з постраждалих роблять операцію на хребту. Щодо решти наших громадян інформація з’ясовується, дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці.

"Попередня інформація від поліції - що водій не був в алкогольному стані. Він, напевно, заснув - скоріш за все. Це було під ранок, він їхав за вантажівкою позаді", - заявив Павлюк.

Нагадаємо, у Польщі в результаті ДТП постраждали 7 українців.

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