Стала відома можлива причина ДТП з українцями у Польщі
Фото: в ДТП у Польщі постраждали українців (GettyImages)
У польському Любліні сталась дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з українцями. Водій транспорту, скоріше від усього, заснув.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова консула України в Любліні Василя Павлюка в ефірі "Україна 24".
Одному з постраждалих роблять операцію на хребту. Щодо решти наших громадян інформація з’ясовується, дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці.
"Попередня інформація від поліції - що водій не був в алкогольному стані. Він, напевно, заснув - скоріш за все. Це було під ранок, він їхав за вантажівкою позаді", - заявив Павлюк.