Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть пострадавшие
Фото: в Польше произошло ДТП с украинцами (Виталий Носач, РБК-Украина)
В польском Люблине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с украинцами. В результате пострадали 7 граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Посольства Украины в Польше.
В микроавтобусе находились восемь человек.
"В результате аварии пострадали 7 граждан Украины. Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в г. Люблин. Состояние пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении.
Для оказания консульской помощи пострадавшим в больнице находится консул. Устанавливаются контакты с родственниками.