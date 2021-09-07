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Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть пострадавшие

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Люблин, Вторник 07 сентября 2021 11:55
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть пострадавшие Фото: в Польше произошло ДТП с украинцами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В польском Люблине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с украинцами. В результате пострадали 7 граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Посольства Украины в Польше.

В микроавтобусе находились восемь человек.

"В результате аварии пострадали 7 граждан Украины. Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в г. Люблин. Состояние пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении.

Для оказания консульской помощи пострадавшим в больнице находится консул. Устанавливаются контакты с родственниками.

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