Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть пострадавшие

В польском Люблине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с украинцами. В результате пострадали 7 граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление Посольства Украины в Польше.

В микроавтобусе находились восемь человек.

"В результате аварии пострадали 7 граждан Украины. Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в г. Люблин. Состояние пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении.

Для оказания консульской помощи пострадавшим в больнице находится консул. Устанавливаются контакты с родственниками.