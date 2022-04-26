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Стала известна вероятная дата боя Усика с Джошуа

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Украина, Вторник 26 апреля 2022 10:58
Стала известна вероятная дата боя Усика с Джошуа Фото: Александр Усик и Энтони Джошуа (boxingscene.com)
Автор: Наталия Гурковская

23 июля называют вероятной датой боя украинского боксера Александра Усика и Энтони Джошуа. Среди мест, где может пройти бой, фигурируют Ближний Восток и Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

"Мы проведем бой в июле. Безусловно, 23 июля - это дата, которая обсуждается. Однозначно сейчас она наиболее вероятна", - рассказал изданию промоутер Эдди Гирн.

По его словам, сейчас переговоры находятся на завершающей стадии с обсуждением ряда локаций на Ближнем Востоке и Великобритании.

"Мы смотрели и на Америку, но не думаю, что бой состоится там. Во время недели боя Канело – Бивол (2-7 мая) я хотел бы озвучить больше новостей", - сказал Гирн.

Напомним, украинский боксер Александр Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

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