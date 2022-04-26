Стала відома ймовірна дата бою Усика з Джошуа

23 липня називають найімовірнішою датою бою українського боксера Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Серед місць, де може пройти бій фігурують Близький Схід та Велика Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene .

"Ми проведемо бій у липні. Безумовно, 23 липня - це дата, яка обговорюється. Однозначно зараз вона є найімовірнішою", - розповів виданню промоутер Едді Гірн.

За його словами, наразі перемовини перебувають на завершальній стадії із обговоренням низки локацій на Близькому Сході та у Великій Британії.

"Ми дивилися і на Америку, але не думаю, що бій відбудеться там. Під час тижня бою Канело - Бівол (2-7 травня) я хотів би озвучити більше новин", - сказав Гірн.