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Стала відома ймовірна дата бою Усика з Джошуа

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Україна, Вівторок 26 квітня 2022 10:58
Стала відома ймовірна дата бою Усика з Джошуа Фото: Олександр Усік та Ентоні Джошуа (boxingscene.com)
Автор: Наталія Гурковська

23 липня називають найімовірнішою датою бою українського боксера Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Серед місць, де може пройти бій фігурують Близький Схід та Велика Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

"Ми проведемо бій у липні. Безумовно, 23 липня - це дата, яка обговорюється. Однозначно зараз вона є найімовірнішою", - розповів виданню промоутер Едді Гірн.

За його словами, наразі перемовини перебувають на завершальній стадії із обговоренням низки локацій на Близькому Сході та у Великій Британії.

"Ми дивилися і на Америку, але не думаю, що бій відбудеться там. Під час тижня бою Канело - Бівол (2-7 травня) я хотів би озвучити більше новин", - сказав Гірн.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа. Таким чином, українець відібрав в нього пояси WBA, IBF, WBO та IBO.

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Олександр Усик Ентоні Джошуа
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