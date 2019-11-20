Стала известна причина убийства сына экс-президента Германии

Фото: Фриц фон Вайцзекер (berliner-zeitung.de)

Мотив нападения связан с безумной неприязнью к семье убитого

Подозреваемый в убийстве сына экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзекера Фритца хотел отомстить семье убитого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel Online.

Сообщается, что в Генеральной прокуратуре Германии подтвердили, что причина нападения связана с безумной неприязнью к семье убитого, но не связана с личным мотивом.

Напомним, во вторник вечером, 19 ноября, в берлинской частной клинике убили сына экс-президента Германии Фрица фон Вайцзекера, который читал там лекцию. Как сообщалось, Вайцзекера убил мужчина, слушавший лекцию. Он внезапно набросился на лектора с ножом и нанес ему ножевые ранения. Медики пытались спасти пострадавшего, но не удалось.

Вайцзекер был главным врачем этой больницы с 2005 года. Ему было 59 лет.

Его отец, Ричард фон Вайцзекер, был с 1981 по 1984 год мэром Берлина, и с 1984 по 1994 год федеральным президентом Федеративной Республики Германия. Он умер 31 января 2015 года.

Как сообщало РБК-Украина, в Польше студент из Украины получил серьезные ножевые ранения. Украинского студента застали врасплох, подойдя сзади, злоумышленники нанесли молодому человеку ранения в область спины и ягодиц. По информации польской полиции, правоохранители всю ночь работали на месте преступления. Результатом расследования стало задержание двух граждан Украины 19 и 20 лет, имевших при себе ножи.