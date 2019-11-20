Стала відома причина вбивства сина екс-президента Німеччини

Фото: Фріц фон Вайцзекер (berliner-zeitung.de)

Мотив нападу пов'язаний з шаленою неприязню до сім'ї вбитого

Підозрюваний у вбивстві сина екс-президента Німеччини Ріхарда фон Вайцзекера Фрітца хотів помститися родині вбитого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel Online.

Зазначається, що в Генеральній прокуратурі Німеччини підтвердили, що причина нападу пов'язана з шаленою неприязню до сім'ї вбитого, але не пов'язана з особистим мотивом.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 19 листопада, в берлінській приватній клініці вбили сина екс-президента Німеччини Фріца фон Вайцзекера, який читав там лекції. Як повідомлялося, Вайцзекера вбив чоловік, який слухав лекцію. Він раптово накинувся на лектора з ножем та наніс йому ножові поранення. Медики намагалися врятувати потерпілого, але не вдалося.

Вайцзекер був головним лікарем цієї лікарні з 2005 року. Йому було 59 років.

Його батько, Річард фон Вайцзекер, був з 1981 по 1984 рік мером Берліна, і з 1984 по 1994 рік федеральним президентом Федеративної Республіки Німеччина. Він помер 31 січня 2015 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у Польщі студент з України отримав серйозні ножові поранення. Українського студента застали зненацька, підійшовши ззаду, зловмисники завдали молодій людині поранення в область спини і сідниць. За інформацією польської поліції, правоохоронці всю ніч працювали на місці злочину. Результатом розслідування стало затримання двох громадян України 19 і 20 років, які мали при собі ножі.