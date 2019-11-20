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В Германии убили сына экс-президента во время лекции

Новости » В мире     20.11.2019 - 09:59
В Германии убили сына экс-президента во время лекции
Фото: Фриц фон Вайцзекер (berliner-zeitung.de)

Его убил слушавший лекцию мужчина

Во вторник вечером, 19 ноября, в берлинской частной клинике убили сына бывшего президента Германии Фрица фон Вайцзекера, который читал там лекцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Taggesspiegel.

Как сообщается, Вайцзекера убил мужчина, слушавший лекцию. Он внезапно набросился на лектора с ножом и нанес ему ножевые ранения. Медики пытались спасти пострадавшего, но не удалось.

Кроме того, злоумышленник также напал на сотрудника полиции, который пытался остановить его, пребывая на лекции в свободное от работы время. Полициейский также был госпитализирован, ему удалось выжить. Другим гостям лекции удалось задержать нападавшего до приезда правоохранителей.

Вайцзекер был главным врачем этой больницы с 2005 года. Ему было 59 лет.

Его отец, Ричард фон Вайцзекер, был с 1981 по 1984 год мэром Берлина, и с 1984 по 1994 год федеральным президентом Федеративной Республики Германия. Он умер 31 января 2015 года.

Напомним, ранее в Украину прибыл министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он заявил, что Германия с Францией внесут большой вклад в мир на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что в Германии надеются, что Украина откроет рынок земли для немецких фермеров, которые уже работают в стране.

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