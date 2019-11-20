В Польше украинский студент получил ножевые ранения

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Подозревают двух граждан Украины 19 и 20 лет, имевших при себе ножи

В Кракове (Польша) 20-летний студент из Украины получил серьезные ножевые ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Станислава Скаржинского возле общежития Краковского университета.

"Украинского студента застали врасплох, подойдя сзади, злоумышленники нанесли молодому человеку ранения в область спины и ягодиц", - говорится в сообщении.

Отметим, что врачи установили, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации польской полиции, правоохранители всю ночь работали на месте преступления. Результатом расследования стало задержание двух граждан Украины 19 и 20 лет, имевших при себе ножи.

Напомним, в Польше в Садковице в Лодзинском воеводстве в холодильной камере для фруктов были обнаружены тела двух украинцев. Региональная прокуратура сообщила о смерти двух граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет, тела которых были найдены в анаэробном холодильнике для хранения фруктов в Садковице в Лодзинском воеводстве. Полиция получила сообщения от владельцев хранилища фруктов об обнаружении двух тел вечером в воскресенье, 10 ноября.

Как сообщает РБК-Украина, в польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовской области. Правоохранители установили, что к убийству причастен украинец.