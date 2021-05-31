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Стала известна причина смерти экс-посла Украины в Таиланде

Автор: Даша Харченко

В Таиланде рассказали о причине смерти бывшего посла Украины Андрея Бешты. Это был сердечный приступ.

Об этом рассказали губернатор провинции Сатун Еккарат Лисен и местная полиция, передает Bangkok Post.

По словам губернатора, предварительное вскрытие в больнице Сатуна на материке "показало, что он умер от сердечного приступа".

Тест на коронавирус оказался отрицательным.

"Мы на 100% исключили, что он умер от COVID", - сказал Еккарат.

По данным областного управления связей с общественностью, Бешта скончался на острове Ко Липе на юге Таиланда в воскресенье утром.

В полиции сообщили, что экс-посол и его 17-летний сын прибыли на остров 28 мая в отпуск.

По данным полиции, следов взлома комнаты или нападения на посла не обнаружено.

По словам сына, Бешта лег спать в 23:00 в субботу. В 4:30 утра он потерял сознание и вскоре умер.

Позже тело украинского посла было доставлено с острова Ко Липе в больницу провинции Сатун. После этого тело перевезли в Бангкок для детального вскрытия.

В воскресенье, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смерти бывшего посла Украины в Таиланде Андрея Бешти. Украинский лидер его уволил в апреле.

Напомним, в середине февраля в возрасте 64 лет умер посол Украины в Китае Сергей Камышев. Он занимал должность с 2019 года.

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