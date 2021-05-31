Стала известна причина смерти экс-посла Украины в Таиланде

По словам губернатора, предварительное вскрытие в больнице Сатуна на материке "показало, что он умер от сердечного приступа".

Тест на коронавирус оказался отрицательным.

"Мы на 100% исключили, что он умер от COVID", - сказал Еккарат.

По данным областного управления связей с общественностью, Бешта скончался на острове Ко Липе на юге Таиланда в воскресенье утром.

В полиции сообщили, что экс-посол и его 17-летний сын прибыли на остров 28 мая в отпуск.

По данным полиции, следов взлома комнаты или нападения на посла не обнаружено.

По словам сына, Бешта лег спать в 23:00 в субботу. В 4:30 утра он потерял сознание и вскоре умер.

Позже тело украинского посла было доставлено с острова Ко Липе в больницу провинции Сатун. После этого тело перевезли в Бангкок для детального вскрытия.