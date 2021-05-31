Стала известна причина смерти экс-посла Украины в Таиланде

В Таиланде рассказали о причине смерти бывшего посла Украины Андрея Бешты. Это был сердечный приступ.
Об этом рассказали губернатор провинции Сатун Еккарат Лисен и местная полиция, передает Bangkok Post.
По словам губернатора, предварительное вскрытие в больнице Сатуна на материке "показало, что он умер от сердечного приступа".
Тест на коронавирус оказался отрицательным.
"Мы на 100% исключили, что он умер от COVID", - сказал Еккарат.
По данным областного управления связей с общественностью, Бешта скончался на острове Ко Липе на юге Таиланда в воскресенье утром.
В полиции сообщили, что экс-посол и его 17-летний сын прибыли на остров 28 мая в отпуск.
По данным полиции, следов взлома комнаты или нападения на посла не обнаружено.
По словам сына, Бешта лег спать в 23:00 в субботу. В 4:30 утра он потерял сознание и вскоре умер.
Позже тело украинского посла было доставлено с острова Ко Липе в больницу провинции Сатун. После этого тело перевезли в Бангкок для детального вскрытия.
В воскресенье, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смерти бывшего посла Украины в Таиланде Андрея Бешти. Украинский лидер его уволил в апреле.
Напомним, в середине февраля в возрасте 64 лет умер посол Украины в Китае Сергей Камышев. Он занимал должность с 2019 года.