Стала відома причина смерті екс-посла України в Таїланді

За словами губернатора, попередній розтин у лікарні Сатуна на материку "показав, що він помер від серцевого нападу".

Тест на коронавірус виявився негативним.

"Ми на 100% виключили, що він помер від COVID", - сказав Еккарат.

За даними обласного управління зв'язків із громадськістю, Бешта помер на острові Ко Ліпе на півдні Таїланду в неділю вранці.

У поліції повідомили, що екс-посол та його 17-річний син прибули на острів 28 травня у відпустку.

За даними поліції, слідів зламу кімнати або нападу на посла не виявлено.

За словами сина, Бешта ліг спати о 23:00 у суботу. О 4:30 ранку він втратив свідомість і незабаром помер.

Пізніше тіло українського посла було доставлено з острова Ко Ліпе до лікарні провінції Сатун. Після цього тіло перевезли в Бангкок для детального розтину..