Нападение на Гандзюк: Нацполиция не передала СБУ материалы дела

Адвокат Гандзюк уверена, что Нацполиция тормозит расследование дела

Адвокат Евгения Закревская считает, что Национальная полиция тормозит расследование нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк, поскольку не предоставила материалы СБУ. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель потерпевшей Евгения Закревская.



Она пояснила, что по делу существуют два расследования: Нацполиции и СБУ.



"Сейчас существуют два расследования: одно Нацполиции, а второе расследование СБУ. Расследование СБУ началось позже на неделю, потому что это было отдельное решение Генпрокурора, мы подали отдельное заявление и они зарегистрировали отдельное производство. Но Нацполиция не передала материалы СБУ, поэтому да - я считаю, что это торможение", - сказала она.



"Тот факт, что своевременно не было установлено алиби подозреваемого, возможно, вообще завело следствие в неправильгому направлении , я также считаю, что это тормозит поиск реального преступника", - добавила Закревская.

Ранее адвокат сообщала, что у Службы безопасности Украины больше шансов расследовать дело, чем в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в деле о покушении на Гандзюк говорится о том, что нападение было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов по содействию сепаратистских организаций на территории юга Украины.

Отметим, полиция обратилась к гражданам с просьбой предоставлять любую имеющуюся информацию, которая может помочь следствию по делу о покушении на Гандзюк.