Стала известна причина отставки Криклия и Петрашко

К министру развития экономики Игорю Петрашко и министру инфраструктуры Владиславу Криклию накопилось много вопросов со стороны президента и премьера. Это и стало причиной их отставки из Кабмина.
Об этом РБК-Украина рассказал собеседник в руководстве "Слуги народа".
Источник издания выразил уверенность, что в Раде будут голоса за отставку обоих министров.
Он также предположил, что в парламенте найдутся голоса за назначение главы "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры. В частности, за это назначение проголосует большинство "слуг народа", а также депутаты группы "Довира" и партии "За майбутне".
В то же время собеседник издания добавил, что кандидатов на должность министра развития пока нет.
Напомним, сегодня в Верховную раду поступили заявления об отставке министров инфраструктуры и развития экономики - Владислава Криклия и Игоря Петрашко. Ожидается, что вопрос их отставки вынесут на внеочередное заседание парламента во вторник, 18 мая.
Как стало известно РБК-Украина, на должность министра инфраструктуры претендует действующий глава "Укравтодора". Кандидатуру Кубракова обсуждают в команде президента.