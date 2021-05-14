Стала известна причина отставки Криклия и Петрашко

К министру развития экономики Игорю Петрашко и министру инфраструктуры Владиславу Криклию накопилось много вопросов со стороны президента и премьера. Это и стало причиной их отставки из Кабмина .

Об этом РБК-Украина рассказал собеседник в руководстве "Слуги народа".

Источник издания выразил уверенность, что в Раде будут голоса за отставку обоих министров.

Он также предположил, что в парламенте найдутся голоса за назначение главы "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры. В частности, за это назначение проголосует большинство "слуг народа", а также депутаты группы "Довира" и партии "За майбутне".

В то же время собеседник издания добавил, что кандидатов на должность министра развития пока нет.