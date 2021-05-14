Стала відома причина відставки Криклія і Петрашка

До міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія накопичилося багато питань з боку президента і прем'єра. Це і стало причиною їх відставки з Кабміну .

Про це РБК-Україна розповів співрозмовник у керівництві "Слуги народу".

Джерело видання висловило упевненість, що в Раді будуть голоси за відставку обох міністрів.

Воно також припустило, що в парламенті знайдуться голоси за призначення глави "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури. Зокрема, за це призначення проголосує більшість "слуг народу", а також депутати групи "Довіра" та партії "За майбутнє".

Водночас співрозмовник видання додав, що кандидатів на посаду міністра розвитку поки немає.