Стала відома причина відставки Криклія і Петрашка

До міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія накопичилося багато питань з боку президента і прем'єра. Це і стало причиною їх відставки з Кабміну.
Про це РБК-Україна розповів співрозмовник у керівництві "Слуги народу".
Джерело видання висловило упевненість, що в Раді будуть голоси за відставку обох міністрів.
Воно також припустило, що в парламенті знайдуться голоси за призначення глави "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури. Зокрема, за це призначення проголосує більшість "слуг народу", а також депутати групи "Довіра" та партії "За майбутнє".
Водночас співрозмовник видання додав, що кандидатів на посаду міністра розвитку поки немає.
Нагадаємо, сьогодні до Верховної ради надійшли заяви про відставку міністрів інфраструктури та розвитку економіки - Владислава Криклія та Ігоря Петрашка. Очікується, що питання їхньої відставки винесуть на позачергове засідання парламенту у вівторок, 18 травня.
Як стало відомо РБК-Україна, на посаду міністра інфраструктури претендує чинний глава "Укравтодору". Кандидатуру Кубракова обговорюють в команді президента.