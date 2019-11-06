Стала известна дата следующих трехсторонних газовых переговоров

Трехсторонние переговоры по газу Украины, Российской Федерации и Европейского союза на уровне экспертов пройдут 8 ноября в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Также отмечается, что следующий раунд трехсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года запланирован на конец ноября.

Напомним, 28 октября в Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом.

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи заявил, что Россия готова работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. При этом отметил, что очередные трехсторонние консультации по газу состоятся в конце ноября.

Кроме того, заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что РФ на переговорах требует от Украины пойти на унизительные уступки. В частности, Москва настаивает на урегулировании судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазам". Фактически российская сторона требует от Киева отказаться от решений Стокгольмского арбитража, который принял решения в пользу Украины.