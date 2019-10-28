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Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу

Новости » Политика    28.10.2019 - 18:33
Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу
Фото: Марош Шефчович (flickr.com)

Европейская комиссия видит недостаток политической воли

Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу, которые проходили 28 октября. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, Европейская комиссия видит недостаток политической воли.

"Мы только что завершили четвертый раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне по транзиту российского газа через Украину в Европу на следующий год, и мое сообщение сегодня на всех наших встречах было такое, что время испаряется и, учитывая дату, должно быть ощущение срочности" - заявил Шефчович.

Также он отметил, что призвал всех участников диалога быть настолько конструктивными, насколько это возможно.

"Но, к сожалению, должен сказать, что я разочарован сегодняшним результатом, и я заявляю об этом открыто", - заявил вице-президент Еврокомиссии.

Напомним, в консультациях участвовали министр энергетики России Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что РФ на переговорах требует от Украины пойти на унизительные уступки. В частности, Москва настаивает на урегулировании судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазам". Фактически российская сторона требует от Киева отказаться от решений Стокгольмского арбитража, который принял решения в пользу Украины.

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи заявил, что Россия готова работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. По его словам, трехсторонняя встреча по газу прошла конструктивно, при этом отметил, что очередные трехсторонние консультации по газу состоятся в конце ноября.

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