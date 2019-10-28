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Еврокомиссия предложила провести следующие газовые переговоры в ноябре

Новости » Политика    28.10.2019 - 20:05
Еврокомиссия предложила провести следующие газовые переговоры в ноябре
Фото: Марош Шефчович (facebook.com/MarosSefcovic)

В ближайшее время будет подбираться дата проведения переговоров по газу

Заместитель главы Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович предложил провести еще одну трехстороннюю встречу по газу на министерском уровне с участием Украины, России и ЕС в ноябре. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

Также он отметил, что в ближайшее время будет подбираться дата проведения переговоров.

"Я также выдвинул предложение о проведении следующего раунда трехсторонних переговоров на уровне министров, на что также согласились все стороны. И мы будем подбирать дату в ноябре", - заявил Шефчович.

Напомним, министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи заявил, что Россия готова работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. При этом отметил, что очередные трехсторонние консультации по газу состоятся в конце ноября.

Кроме того, заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу, которые состоялись 28 октября.

В "Нафтогазе" сообщили подробности трехсторонних переговоров по газу Новак заявил о готовности России обеспечить транзит газа через Украину
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