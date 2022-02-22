Стал известен состав сборной Украины по теннису на матч Кубка Дэвиса против Барбадоса

Сборные Украины и Барбадоса объявили состав на матч Кубка Дэвиса за право остаться в Первой мировой группе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Федерации тенниса Украины.
Состав сборной Украины:
Состав сборной Барбадоса:
Матчевая встреча между Украиной и Барбадосом состоится 4-5 марта.
Начало матчей:
Пятница – в 11:00
Суббота – в 10:30
Напомним, что домашний матч сборной Украины в Кубке Дэвиса состоится в Турции.
Добавим, что Элина Свитолина уступила в стартовом матче турнира WTA-1000 в Дохе.