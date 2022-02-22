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Стал известен состав сборной Украины по теннису на матч Кубка Дэвиса против Барбадоса

Автор: Андрей Вырва

Сборные Украины и Барбадоса объявили состав на матч Кубка Дэвиса за право остаться в Первой мировой группе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Федерации тенниса Украины.

Состав сборной Украины:

  • Илья Марченко (№222 мирового рейтинга одиночного)
  • Виталий Сачко (№228)
  • Алексей Крутых (№396)
  • Денис Молчанов (№77 мирового парного рейтинга)
  • Вячеслав Белинский (№1992 мирового рейтинга одиночного)

Состав сборной Барбадоса:

  • Дариан Кинг (№390 мирового рейтинга одиночного)
  • Хейден Льюис
  • Мэттью Фостер-Иствик (№1879 мирового парного рейтинга)
  • Кайпо Маршалл

Матчевая встреча между Украиной и Барбадосом состоится 4-5 марта.

Начало матчей:
Пятница – в 11:00
Суббота – в 10:30

Напомним, что домашний матч сборной Украины в Кубке Дэвиса состоится в Турции.

Добавим, что Элина Свитолина уступила в стартовом матче турнира WTA-1000 в Дохе.

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Теннис