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Став відомий склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса проти Барбадосу

Автор: Андрій Вирва

Збірні України та Барбадосу оголосили склади на матч Кубка Девіса за право залишитись у Першій світовій групі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Федерації тенісу України.

Склад збірної України:

  • Ілля Марченко (№222 світового рейтингу одиночного)
  • Віталій Сачко (№228)
  • Олексій Крутих (№396)
  • Денис Молчанов (№77 світового парного рейтингу)
  • В'ячеслав Белінський (№1992 світового рейтингу одиночного)

Склад збірної Барбадосу:

  • Даріан Кінг (№390 світового рейтингу одиночного)
  • Хейден Льюіс
  • Меттью Фостер-Іствік (№1879 світового парного рейтингу)
  • Кайпо Маршалл

Матчева зустріч між Україною та Барбадосом відбудеться 4-5 березня.

Початок матчів:
П’ятниця – об 11:00
Субота – о 10:30

Нагадаємо, що домашній матч збірної України в Кубку Девіса відбудеться в Туреччині.

Додамо, що Еліна Світоліна поступилася в стартовому матчі турніру WTA-1000 в Досі.

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