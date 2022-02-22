Став відомий склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса проти Барбадосу

Збірні України та Барбадосу оголосили склади на матч Кубка Девіса за право залишитись у Першій світовій групі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Федерації тенісу України.
Склад збірної України:
Склад збірної Барбадосу:
Матчева зустріч між Україною та Барбадосом відбудеться 4-5 березня.
Початок матчів:
П’ятниця – об 11:00
Субота – о 10:30
Нагадаємо, що домашній матч збірної України в Кубку Девіса відбудеться в Туреччині.
Додамо, що Еліна Світоліна поступилася в стартовому матчі турніру WTA-1000 в Досі.