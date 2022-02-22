Домашний матч сборной Украины в Кубке Дэвиса состоится в Турции

Матч Кубка Дэвиса между сборными Украины и Барбадоса, который был запланирован на 4-5 марта в Киеве, перенесен в Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Федерации тенниса Украины.

На заседании Комитета Кубка Дэвиса было принято соответствующее решение после ознакомления с докладом независимых советников по безопасности и контролю рисков. Там было отмечено, что Украина находится в статусе наибольшей опасности. Также Комитет обратил внимание на то, что многие государства категорически призывают своих граждан покинуть пределы Украины как можно скорее.

Федерация тенниса Украины выбрала местом проведения матча Кубка Дэвиса против Барбадоса турецкий отель Rixos Premium Belek, расположенный в регионе Анталия.

Международная федерация тенниса согласовала предложенную локацию и выразила благодарность украинскому руководящему органу тенниса за оперативное решение вопроса проведения матча в оговоренные сроки – 4 и 5 марта.

Напомним, что в конце прошлого года наша команда проиграла сборной Норвегии в матче за право играть на этапе Qualifiers. Сезон-2021 сборная Украины завершила на 34 месте в рейтинге наций.