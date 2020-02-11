Стал известен победитель конкурса на пост главы Госэтнополитики

В конкурсе на пост главы Государственной службы по вопросам свободы совести и этнополитики (Госэтнополитики) победила Елена Богдан. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, уже были проведены собеседования с финалистами второго конкурса на эту должность.

"Я подал в Кабинет министров свои предложения. Я выбрал Елену Богдан и рекомендовал ее Кабинету министров на эту должность", - отметил Бородянский.

Напомним, в конце января Кабинет министров назначил Марину Кудерчук новой главой Государственного агентства по вопросам кино. До этого она была замглавы Запорожской ОГА и координировала вопросы экологии и природных ресурсов, а также занимала должность главы кинотеатра имени Довженко в Запорожье.

Ранее сообщалось, что Минкульт перенес запуск канала для оккупированных территорий. По словам министра Бородянского, запуск планируется на 1 марта 2020 года. До этого начало вещания было анонсировано на середину февраля. Ожидается, что кроме информационного блока на канале будут показывать украино- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы украинского производства.