ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минкульт перенес запуск канала для оккупированных территорий

Новости » Политика     07.02.2020 - 11:32
Минкульт перенес запуск канала для оккупированных территорий
Фото: Владимир Бородянский (РБК-Украина)

Новый телеканал начнет вещать с 1 марта

В Украине запуск телеканала для оккупированных территорий перенесен на 1 марта. Об этом журналистам заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, на сегодня согласуется меморандум для запуска этого телеканала.

"Планируем выйти в эфир с 1 марта", - отметил Бородянский, добавив, что ранее предполагалось, что телеканал будет работать уже с 15 февраля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что новый информационно-развлекательный телеканал для оккупированных территорий должен начать вещание в середине февраля. Ожидается, что кроме информационного блока собственного производства, на канале будут показывать украино- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы украинского производства.

Отметим, в январе канал для оккупированных территорий остался без руководителя накануне запускаю. В частности, Елена Трибушная отказалась возглавить информационное вещание. По ее словам, она отказалась от должности в связи с разным видением реализации проекта с новыми руководителями.

В ОБСЕ видят позитив на Донбассе несмотря на постоянные обстрелы
Новости Украины Министерство культурыДонбассКрымтелеканалы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь